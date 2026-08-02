Landeschef Mattle wehrt sich gegen Malus für Tirol

Als damaliger Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz war Anton Mattle wohl die treibende politische Kraft hinter dem politischen Projekt Reformpartnerschaft. Trotzdem stößt nicht alles, was seit dem „Gipfel“ zum Projekt Ende Juni präsentiert wurde, auf Zustimmung des ÖVP-Landeschefs. Insbesondere Vorschläge im Bereich der Kinderbetreuung sorgen in Tirol für Sorgen. Zwar begrüßt Mattle, dass die Bundesregierung an gemeinsamen Qualitätszielen für alle Länder arbeitet. Draufzahlen will er aber nicht – und derzeit wolle das Bildungsministerium schlechtere Standards ansetzen, als sie in Tirol angewendet werden.