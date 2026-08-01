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Hammarberg/Berger erreichen Rio-Viertelfinale!

Beachvolleyball
01.08.2026 20:07
Timo Hammarberg und Tim Berger
Timo Hammarberg und Tim Berger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Beachvolleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger haben sich am Samstag beim Elite16-Turnier der ProTour in Rio de Janeiro für das Viertelfinale qualifiziert!

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Das ÖVV-Duo bezwang die Brasilianer Arthur Mariano/Adrielson dos Santos 2:1 (18,-19,10).

Die nächsten Gegner sind nun deren Landsleute Andre/Renato.

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