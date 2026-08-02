Avdijaj: „Ich gehöre zu den Unterschiedsspielern!“

Nach dem Abgang von Spielmacher Dejan Zukic soll beim WAC Donis Avdijaj in diese Rolle schlüpfen. „Ich habe oft gezeigt, dass ich zu den besten Scorern der Bundesliga zähle“, betont der 29-Jährige. Zum Auftakt empfangen die Wolfsberger am Sonntag (17) Austria Wien. Die Veilchen sind einer der Lieblingsgegner von Avdijaj.
Ein altes Sprichwort besagt: Zu viele Köche verderben den Brei. Das passte irgendwie auch zum offensiven Mittelfeld des WAC in der Vorsaison. Denn mit Dejan Zukic und Donis Avdijaj hatten die Wolfsberger zwei hochveranlagte Spielmacher in ihren Reihen, kämpften am Ende aber trotzdem lange gegen den Abstieg.
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