Avdijaj: „Ich gehöre zu den Unterschiedsspielern!“

Nach dem Abgang von Spielmacher Dejan Zukic soll beim WAC Donis Avdijaj in diese Rolle schlüpfen. „Ich habe oft gezeigt, dass ich zu den besten Scorern der Bundesliga zähle“, betont der 29-Jährige. Zum Auftakt empfangen die Wolfsberger am Sonntag (17) Austria Wien. Die Veilchen sind einer der Lieblingsgegner von Avdijaj.