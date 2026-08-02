Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hitze und Trockenheit

Ein heißer Rekordsommer für unsere Feuerwehren

Oberösterreich
02.08.2026 06:00
Trockenheit und Hitze sorgten zuletzt für erhöhte Wald- und Flurbrandgefahr und viele Einsätze.
Trockenheit und Hitze sorgten zuletzt für erhöhte Wald- und Flurbrandgefahr und viele Einsätze.(Bild: Fotokerschi)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Die andauernde Hitze und die damit verbundene Trockenheit sorgen auch bei den heimischen Feuerwehren für viel Arbeit. Ehrenamtliche leisteten im Juni und Juli 118.228 Einsatzstunden und wurden im ganzen Land zu 8604 Einsätzen gerufen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Während andere auf Urlaub sind, sind sie im heurigen Sommer im Dauereinsatz. Die aktuellen Witterungsbedingungen mit der extremen Trockenheit und den hohen Temperaturen sorgen dafür, dass die heimischen Feuerwehren bisher rund um die Uhr gefordert waren. Das zeigt eine erste Bilanz für die Monate Juni und Juli, noch ohne die Alarmierungen in der Sturmnacht auf Samstag (wir berichteten).

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Das Landes-Feuerwehrkommando verzeichnete 8604 Einsätze – 1844 Brand- und 6760 technische Einsätze. 810 Feuerwehren sind ausgefahren, das sind 90 Prozent aller Wehren in OÖ, und 59.497 Florianis leisteten 118.228 Stunden. Zuletzt sorgten wegen der anhaltenden Trockenheit Wald- und Flurbrände für viel Arbeit bei den Feuerwehren.

Einsatzkräfte sind enorm gefordert
Das Besondere: Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die ihre Freizeit, ihre Familienzeit oder sogar ihren Urlaub unterbrechen, um anderen in Not zu helfen. Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer verweist deshalb auch auf die steigenden Anforderungen im Feuerwehrdienst: „Unsere Einsatzkräfte sind derzeit enorm gefordert. Viele Einsätze verlangen körperliche Höchstleistungen, technisches Spezialwissen und oftmals auch große psychische Belastbarkeit.“

Lesen Sie auch:
Für die Einsatzkräfte in Traun begann das Jahr 2026 mit einem schwierigen Brandeinsatz.
Zwist um Zuständigkeit
Vor welches Gericht muss der Trauner Brandstifter?
01.08.2026
5000 Quadratmeter
Großeinsatz: Waldbrand wütet im Grenzgebiet
30.07.2026

Extremwetter als Herausforderung
„Dieses unermüdliche ehrenamtliche Engagement ist alles andere als selbstverständlich. Dafür gebührt jeder einzelnen Einsatzkraft unser aufrichtiger Dank und höchste Anerkennung“, sagt in diesem Zusammenhang die für die Feuerwehren zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Allerdings betont sie auch, dass sich die Rahmenbedingungen laufend ändern: „Extremwetterereignisse, neue technische Herausforderungen und immer komplexere Einsatzlagen verlangen nach einer laufenden Weiterentwicklung.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
02.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
165.555 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
100.069 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
93.118 mal gelesen
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3778 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1207 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1124 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Mehr Oberösterreich
Hitze und Trockenheit
Ein heißer Rekordsommer für unsere Feuerwehren
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Austria Lustenau gegen SV Ried
Sport Tv Logo
KLARER AUFTAKTERFOLG
Diese LASK-Performance macht Hoffnung für Europa!
Freiwillige helfen
Fischrettung, weil Nussensee auszutrocknen droht
Betagte Dame verletzt
Duo wollte 69-Jähriger die Handtasche rauben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf