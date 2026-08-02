Ein heißer Rekordsommer für unsere Feuerwehren

Während andere auf Urlaub sind, sind sie im heurigen Sommer im Dauereinsatz. Die aktuellen Witterungsbedingungen mit der extremen Trockenheit und den hohen Temperaturen sorgen dafür, dass die heimischen Feuerwehren bisher rund um die Uhr gefordert waren. Das zeigt eine erste Bilanz für die Monate Juni und Juli, noch ohne die Alarmierungen in der Sturmnacht auf Samstag (wir berichteten).