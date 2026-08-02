Alexandris siegen – aber nicht mehr für Österreich

EM soll 2027 wieder beschickt werden

Die drei Alexandri-Schwestern seien als Vorbilder eine Hilfe gewesen. Nun hätten aber die 14- bis 18-jährigen Nachwuchsleute die Chance, sich für größere Titelkämpfe zu qualifizieren. Vor vier Wochen hatte der OSV bei der Junioren-EM in München in Solo, Duett und Team die Ränge 17, 12 und 13 erreicht, auch die Jugend-WM in Budapest soll beschickt werden. Shahnazi: „Das Ziel ist, dass wir es auf die Reihe bringen, schon nächstes Jahr bei der großen EM wieder dabei zu sein.“ Er strebe an, das Team zahlenmäßig zu vergrößern.