Wenn das Wasser ganz wegbleibt

„Climate-Fiction“ wie diese boomt seit einigen Jahren in der Thriller-Szene – und zählt wohl zum Unheimlichsten, was dieses Genre hervorgebracht hat. Weil uns die Realität mit ihren Schlagzeilen über Wetterextreme wie Hitze und Dürren intensiv spüren lässt, dass wir längst in der Zukunft dieser Dystopien angekommen sind. Und wohl nur noch eingefleischteste Klimawandelleugner glauben können, dass alles nur Fiktion ist.