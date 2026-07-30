Ein geparktes Auto kann einen Waldbrand auslösen!

Auf asphaltierten Parkflächen und Schotter parken

Autos mit Katalysator sollten bei erhöhter Waldbrandgefahr niemals auf trockenem Gras oder Waldboden abgestellt werden. Bei Festivals und Volksfesten werden häufig gemähte Wiesen als temporäre Parkfläche zur Verfügung gestellt. Doch die Brandgefahr auf trockenen Stoppelwiesen und am Straßenrand ist ebenfalls hoch. Zum Parken sollten deswegen nur ausgewiesene Parkflächen aus Schotter oder Asphalt genutzt werden. Außerdem darauf achten, Zufahrtswege zum Wald für die Feuerwehr stets freizuhalten.