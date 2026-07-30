Ein geparktes Auto kann einen Waldbrand auslösen!

Es wird wieder heiß in Österreich und damit steigt auch das Risiko für Waldbrände weiter. In den allermeisten Fällen werden solche Brände vom Menschen verursacht – aus Versehen. Sogar ein geparktes Auto kann einen Brand auslösen.
Nicht nur eine weggeworfene Zigarette oder ein Grillfeuer ist brandgefährlich, auch ein unachtsam abgestelltes Auto kann zur Brandursache werden – jedenfalls eines mit Verbrennungsmotor.
Problematisch ist die Abgasanlage: Vor allem der Katalysator wird schon nach wenigen Minuten Fahrzeit extrem heiß und kann sich auf bis zu 800 Grad Celsius erhitzen. Da sich trockenes Gras schon bei 300 Grad entzünden kann, reicht allein die Wärmestrahlung eines heißen Katalysators für einen Brand aus, auch wenn scheinbar genug Bodenfreiheit vorhanden ist.
Ebenso können die Bremsen unter Umständen sehr heiß werden, hier ist ebenso Vorsicht geboten. Ist unter dem Auto erst einmal ein Bodenfeuer entfacht, verbreiten sich die Flammen rasend schnell und zerstören naheliegende Wälder und Felder meist großflächig.
E-Autos nicht brandgefährlich
Grundsätzlich können alle Fahrzeuge mit Katalysator einen Brand entfachen, wenn sie auf trockenem, brennbarem Untergrund abgestellt werden. Das betrifft sowohl Benziner als auch Diesel mit Oxi-Kat (Oxidationskatalysator). Die heiße Abgasanlage sollte deshalb beim Parken nie mit leicht entzündlichen Materialien wie Gras, Laub und Stroh in Verbindung kommen.
Unebenheiten im Boden, hochstehende Gräser und entzündliche Nadeln auf dem Boden erhöhen die Brandgefahr nicht nur bei tiefliegenden Sportwagen, sondern auch bei SUVs mit großer Bodenfreiheit. E-Autos sind hier im Vorteil, da sie keinen Katalysator haben und sich auch die sonstigen Bauteile wie etwa die Bremsscheiben nicht stark erhitzen.
Auf asphaltierten Parkflächen und Schotter parken
Autos mit Katalysator sollten bei erhöhter Waldbrandgefahr niemals auf trockenem Gras oder Waldboden abgestellt werden. Bei Festivals und Volksfesten werden häufig gemähte Wiesen als temporäre Parkfläche zur Verfügung gestellt. Doch die Brandgefahr auf trockenen Stoppelwiesen und am Straßenrand ist ebenfalls hoch. Zum Parken sollten deswegen nur ausgewiesene Parkflächen aus Schotter oder Asphalt genutzt werden. Außerdem darauf achten, Zufahrtswege zum Wald für die Feuerwehr stets freizuhalten.
Wer trotz Waldbrandgefahr falsch parkt und dadurch ein Feuer verursacht, macht sich wegen fahrlässiger Brandstiftung strafbar.
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