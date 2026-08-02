„Richtig krank“ – Transfer-Krimi um RB-Superstar

Da er aber auch nicht im Kader für das nach dem Verl-Test gestartete Trainingslager im österreichischen Saalfelden steht, ist davon auszugehen, dass hinter den Kulissen weiterverhandelt wird. Leipzigs Neo-Trainer Martin Demichelis schilderte nach dem Spiel, Diomande sei „richtig krank“ und meinte: „Wenn er gesund ist, muss er kommen.“