„Richtig krank“ – Transfer-Krimi um RB-Superstar

Der täglich erwartete Wechsel von RB Leipzigs Senkrechtstarter Yan Diomande zu Real Madrid zieht sich weiter hin. Auch beim Testspiel der Sachsen gegen Drittligist SC Verl (4:0) wurde der Ivorer nicht gesehen. Offiziell hieß es, Diomande hätte einen Infekt.
Da er aber auch nicht im Kader für das nach dem Verl-Test gestartete Trainingslager im österreichischen Saalfelden steht, ist davon auszugehen, dass hinter den Kulissen weiterverhandelt wird. Leipzigs Neo-Trainer Martin Demichelis schilderte nach dem Spiel, Diomande sei „richtig krank“ und meinte: „Wenn er gesund ist, muss er kommen.“
Es geht ums Geld
Man darf gespannt sein, ob das wirklich der Fall sein wird. Aktuell geht es jedenfalls bei den Verhandlungen ums Geld. Real soll verschiedenen Berichten zufolge 105 Millionen Euro für den Offensivmann geboten haben, RB soll jedoch mindestens 120 Millionen fordern.
Keine Ausstiegsklausel
Diomande, der vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten CD Leganes nach Leipzig gekommen war, hat in seinem Kontrakt keine Ausstiegsklausel.
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