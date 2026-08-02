GAK leckt seine Wunden: „Das war viel zu wenig!“

„Das war zu wenig. Viel zu wenig!“ Kapitän Daniel Maderner redete nach dem deutlichen 0:3 zum Auftakt bei Doublesieger LASK gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Keiner hat sein Level erreicht und dann ist es gegen die Linzer unmöglich, Punkte zu machen. In dieser Höhe tut die Niederlage aber einfach nur weh – weil wir es besser können.“