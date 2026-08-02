GAK leckt seine Wunden: „Das war viel zu wenig!“

Der GAK war nach dem 0:3 zum Saisonauftakt beim LASK mit der Aufarbeitung beschäftigt. Mit Selbstkritik wurde nicht gespart, denn bis auf Goalie Cican Stankovic zeigten nicht viele Spieler ihre Normalform. Dass im Kader noch etwas passieren muss, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer mehrmal. In Linz war das beim Blick auf die Bank deutlich zu sehen.
„Das war zu wenig. Viel zu wenig!“ Kapitän Daniel Maderner redete nach dem deutlichen 0:3 zum Auftakt bei Doublesieger LASK gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Keiner hat sein Level erreicht und dann ist es gegen die Linzer unmöglich, Punkte zu machen. In dieser Höhe tut die Niederlage aber einfach nur weh – weil wir es besser können.“
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