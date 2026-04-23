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EU will Billig-Sprit E20 in ganz Europa einführen

Ausland
23.04.2026 13:09
Bislang gibt es den Öko-Sprit nur an wenigen Tankstellen in Deutschland. Jetzt könnte der ...
Bislang gibt es den Öko-Sprit nur an wenigen Tankstellen in Deutschland. Jetzt könnte der Billig-Kraftstoff europaweit eingeführt werden.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hoffnung im Kampf gegen teure Spritpreise: Die EU-Kommission prüft derzeit die Einführung eines neuen Billig-Kraftstoffs. E20 soll mit einem Bioethanol-Anteil von 20 Prozent für Entlastung sorgen – Voraussetzung dafür ist jedoch eine Anpassung der bestehenden EU-Richtlinien.

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Drei EU-Abgeordnete der CDU, Experten in den Bereichen Energie, Klima und Verkehr, haben laut der deutschen „Bild“-Zeitung Post von der Kommissionschefin erhalten. Von der Leyen schreibt den Abgeordneten Peter Liese (60), Jens Gieseke (54) und Norbert Lins (48), die sich seit Längerem für E20 einsetzen.

Billig-Kraftstoff in ganz Europa
Ein Erfolg auf ganzer Linie. Denn: Bislang gibt es den Öko-Sprit nur an wenigen Tankstellen in Deutschland. Jetzt könnte der Billig-Kraftstoff europaweit eingeführt werden.

Klimapolitiker Peter Liese (EVP) zu BILD: „Biokraftstoffe sind der Billigmacher beim Sprit. Dies passiert sofort und ohne neue Infrastruktur. Das ist ein konkreter Klimaschutzbeitrag, der Millionen von Europäerinnen und Europäern direkt betrifft.“

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Debatte um Biokraftstoffe
Die Energiekrise hat auf vielen Ebenen Debatten über eine bessere Nutzung von Biokraftstoffen ausgelöst. Es geht dabei nicht nur um Superbenzin, sondern auch um Diesel. Vor allem Rapsöl gerät als alternativer und heimischer Kraftstoff in den Fokus.

Laut Fachleuten, die die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ zitiert, kommt Rapsölkraftstoff qualitativ nah an Diesel heran. Rapsöl habe zwar einen etwas geringeren Energiegehalt je Liter als Diesel, gilt aber aufgrund seiner höheren Dichte als nahezu gleichwertig. Und: Dieselmotoren könnten prinzipiell auch Pflanzenöl verbrennen.

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