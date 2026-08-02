Viele Seilbahnen fahren schon fast das ganze Jahr

Die Sommersaison wird für die Seilbahnbranche immer wichtiger, der Trend geht bereits in Richtung Ganzjahresbetrieb. „Wir wollen aber kein Disneyland am Berg“, verspricht der steirische Branchensprecher.
Rechnet es sich? Kann das klappen? Erwin Petz brauchte viel Überzeugungsarbeit, ehe er vor mehr als 20 Jahren als neuer Geschäftsführer der Riesneralm eine Pionierleistung vollbringen konnte und eine Seilbahn auch im Sommer in Betrieb nahm. „Es gab Diskussionen mit dem Aufsichtsrat. Auch die eigenen Mitarbeiter waren nicht wirklich überzeugt“, blickt Petz zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.