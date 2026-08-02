Viele Seilbahnen fahren schon fast das ganze Jahr

Rechnet es sich? Kann das klappen? Erwin Petz brauchte viel Überzeugungsarbeit, ehe er vor mehr als 20 Jahren als neuer Geschäftsführer der Riesneralm eine Pionierleistung vollbringen konnte und eine Seilbahn auch im Sommer in Betrieb nahm. „Es gab Diskussionen mit dem Aufsichtsrat. Auch die eigenen Mitarbeiter waren nicht wirklich überzeugt“, blickt Petz zurück.