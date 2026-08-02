Trainer entschuldigt sich: „Sehr, sehr peinlich!“

Schon vor dem Duell hatte Philipp Semlic die Stadionsituation in Tirol scharf kritisiert. Jetzt legte er nach. „Ich bin immer ein Mann klarer Worte und kann es nur wiederholen: Wenn ein Champions-League-Gegner wie Sturm Graz hier zu Gast ist, der zuletzt bei den Hearts auf einem ‘Golfplatz‘, wie Fabio Ingolitsch es gesagt hat, gespielt hat, dann da spielen muss. Dann muss ich mich hier bei Sturm Graz entschuldigen“, meinte Semlic im Sky-Interview. „Es ist sehr, sehr peinlich für uns, dass wir nur diesen Rasen bieten konnten. Es tut mir leid für die Grazer, dass sie da heute spielen haben müssen. Wir übernehmen da die volle Verantwortung!“