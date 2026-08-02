Wo die Royals im Sommer ihre Kronen lüften

Zwischen Pinien und Regen

König Charles und Königin Camilla verzichten hingegen auf mediterrane Hitze und ziehen sich nach Balmoral zurück. In den schottischen Highlands stehen Spaziergänge, Picknicks, Austritte und Angeln auf dem Programm. Und auch William und Kate suchen mit George, Charlotte und Louis lieber Ruhe als roten Teppich. Ihr Rückzugsort Anmer Hall liegt auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk und bietet reichlich Platz für ungestörte Familienzeit.