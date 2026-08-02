Wo die Royals im Sommer ihre Kronen lüften

Auch Könige brauchen Ferien: Europas blaublütige Familien um Charles und Camilla, Kate und William, Frederik und Mary und Co. tauschen Audienzen im Urlaub gegen Auszeiten.
Selbst wer das ganze Jahr Hände schüttelt, Staatsgäste empfängt und huldvoll in Kameras winkt, muss irgendwann einmal die königlichen Beine hochlegen. Aber Club-Urlaub steht wohl kaum am Programm. Europas Royals halten es auch in der Ferne lieber traditionell – und kehren Sommer für Sommer an ihre liebsten Rückzugsorte zurück.
Pflichten trotz Urlaub
Das dänische Königspaar Frederik und Mary zieht es nach Schloss Gravenstein im dänischen Südjütland. Seit 1935 dient das Anwesen der Familie als Sommerresidenz und wird regelmäßig zum Treffpunkt mehrerer Generationen. Selbst in der Ferienzeit herrscht dort allerdings höfisches Programm: Während die Royals residieren, marschiert täglich die königliche Leibgarde zum Schloss.
Deutlich südlicher lässt es sich die spanische Königsfamilie gut gehen. Felipe und Letizia verbringen ihre Sommer traditionell im Marivent-Palast auf Mallorca – gemeinsam mit ihren Töchtern Leonor und Sofía. Seit den 1970er-Jahren hält die Familie der Baleareninsel die Treue.
Zwischen Pinien und Regen
König Charles und Königin Camilla verzichten hingegen auf mediterrane Hitze und ziehen sich nach Balmoral zurück. In den schottischen Highlands stehen Spaziergänge, Picknicks, Austritte und Angeln auf dem Programm. Und auch William und Kate suchen mit George, Charlotte und Louis lieber Ruhe als roten Teppich. Ihr Rückzugsort Anmer Hall liegt auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk und bietet reichlich Platz für ungestörte Familienzeit.
Ob unter Mallorcas Pinien oder im schottischen Regen. Es gilt wohl: Hauptsache Erholung!
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