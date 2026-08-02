Magie und Eremiten-Geist im Kloster Gauenstein

Auf einem bewaldeten Felssporn über den Dächern von Schruns liegt ein kleines bauliches Juwel eremitischer Vergangenheit. Der Zauber dieses Ortes erschließt sich einem wohl am besten, wenn man ihn zu Fuß erwandert. Seit mehr als dreihundert Jahren suchten hier Menschen ein von der Welt abgewandtes Leben in Einsamkeit, Gebet und der Nähe zur Natur.