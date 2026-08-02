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Im Wandel der Zeit

Magie und Eremiten-Geist im Kloster Gauenstein

Vorarlberg
02.08.2026 06:55
Das Kloster Gauenstein ist ein Ort, an dem man auf Abstand zur Welt geht, um sich selbst zu ...
Das Kloster Gauenstein ist ein Ort, an dem man auf Abstand zur Welt geht, um sich selbst zu finden.(Bild: Barbara Neyer / Kloster Gauenstein)
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

Hoch über der Vorarlberger Gemeinde Schruns liegt das Kloster Gauenstein. Im Zuge seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichte“ nimmt sich der Schriftsteller Robert Schneider heute diesem ganz besonderen Ort an. Dieser hat sich zwar oft gewandelt, ist jedoch immer ein spiritueller Platz geblieben. 

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Auf einem bewaldeten Felssporn über den Dächern von Schruns liegt ein kleines bauliches Juwel eremitischer Vergangenheit. Der Zauber dieses Ortes erschließt sich einem wohl am besten, wenn man ihn zu Fuß erwandert. Seit mehr als dreihundert Jahren suchten hier Menschen ein von der Welt abgewandtes Leben in Einsamkeit, Gebet und der Nähe zur Natur.

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