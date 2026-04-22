Sammelklage gegen Meta in Mailand zugelassen

Betroffene können sich unverbindlich auf der Website der Verbraucherzentrale registrieren, um über weitere Schritte informiert zu werden, betonte Bauhofer. Es sei dabei unerheblich, ob man mit Sicherheit weiß, dass die eigenen Daten gestohlen wurden oder nicht. Wenn man zwischen 2018 und 2019 einen Account bei Facebook gehabt habe, seien die Chance jedoch recht hoch, dass die eigenen Daten betroffen waren. Sobald das offizielle Klageverzeichnis eröffnet werde, würden alle registrierten Personen kontaktiert.