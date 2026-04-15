Meta plant „Superintelligenz“ für die Massen

Meta hatte im vergangenen Monat vier neue Chips im Rahmen seines MTIA-Programms (Meta Training and Inference Accelerator) vorgestellt. Der erste Chip namens MTIA 300 kommt bereits in Metas Ranking- und Empfehlungssystemen zum Einsatz. Drei weitere Generationen sollen bis 2027 folgen und sind für die Inferenz konzipiert – den Prozess, bei dem KI-Modelle auf Nutzeranfragen reagieren.