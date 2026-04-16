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Abgemahnt: Metas KI-Gebühren für Dritte unzulässig

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16.04.2026 07:40
Wenn es nach Meta geht, sollen Betreiber anderer KI-Chatbots für die Nutzung in WhatsApp zahlen.
Wenn es nach Meta geht, sollen Betreiber anderer KI-Chatbots für die Nutzung in WhatsApp zahlen.(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Internetkonzern Meta soll nach dem Willen der Europäischen Union seine Gebühren für KI-Chatbots von Drittanbietern auf WhatsApp wieder streichen. Die zusätzlichen Kosten behinderten den Wettbewerb und verstießen gegen europäisches Recht, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. 

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Zudem drohte die Kommission mit einstweiligen Maßnahmen zur Sicherung fairer Marktbedingungen. Meta hatte diese im März zunächst abgewendet, indem der Konzern den Messengerdienst WhatsApp für konkurrierende Chatbots öffnete.

Die Nutzung der Plattform, auf der zuvor nur die Meta-eigene Künstliche Intelligenz „AI Assistant“ zur Verfügung stand, ist für Drittanbieter jedoch nicht kostenfrei.

Lesen Sie auch:
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06.03.2026

Angestoßen hatte die EU-Ermittlungen das Start-up Interaction Company of California, das den KI-Assistenten Poke.com entwickelt hat.

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