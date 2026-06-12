KI ersetzt für jedes fünfte Unternehmen Studium

Mehrheit ist anderer Meinung

Die Mehrheit der Unternehmen teilt diese Einschätzung jedoch nicht. Mehr als die Hälfte (55,4 Prozent) der Betriebe, die KI nutzen, schätzt es als schwer oder gar nicht möglich ein, Hochschulabsolventen durch weniger qualifizierte, aber KI-unterstützte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ersetzen. Beim Austausch eines erfahrenen durch einen unerfahrenen Beschäftigten liegt dieser Anteil sogar bei 62,7 Prozent.