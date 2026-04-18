Meta streicht 8000 Jobs, setzt auf „effiziente“ KI

Der geplante Stellenabbau ist der größte bei Meta seit dem von Zuckerberg ausgerufenen „Jahr der Effizienz“ Ende 2022 und Anfang 2023, als rund 21.000 Arbeitsplätze wegfielen. Anders als damals steht der Konzern finanziell nun deutlich besser da: Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von mehr als 200 Milliarden Dollar einen Gewinn von 60 Milliarden Dollar.