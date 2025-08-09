Multitalent Schilddrüse: So wichtig ist das Organ

Klein, aber mächtig - die Schilddrüse. Sie ist nur wenige Zentimeter groß, beeinflusst aber fast jede Körperfunktion: Stoffwechsel, Herzschlag, Psyche, Energiehaushalt und selbst unsere Fruchtbarkeit. Millionen Menschen leiden an einer Schilddrüsenfehlfunktion, oft ohne es zu wissen. Doch die Diagnostik und Behandlung haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht.

Zu Gast in „Krone Gesund“ ist Brigitta Schmoll-Hauer, die Fachärztin für Nuklearmedizin und Fachärztin für Allgemeinmedizin beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das kleine, für uns so wichtige Organ.