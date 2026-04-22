Warum KI-CEOs ins Visier radikaler Gruppen geraten

Sie tummeln sich im Online-Forum Reddit, sprechen Altmans Angreifer Unterstützung aus – und rufen zu weiteren Attacken auf die CEOs der Tech- und KI-Industrie sowie freundlich gesinnte Politiker auf: Inmitten der KI-Aufbruchstimmung, die in den USA von der Trump-Regierung und den Hunderte Milliarden in Rechenzentren pumpenden IT-Riesen befeuert wird, formiert sich immer radikalerer Widerstand. Wer sind die gewaltbereiten KI-Gegner und worum geht es ihnen? Krone+ kennt die Hintergründe.