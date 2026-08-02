Ein Mexikaner schwimmt im Bodensee allen davon

Übersee-Reise rentiert sich mehrfach

Der Trip über den Ozean hat sich gleich mehrfach gelohnt, denn es gab in Friedrichshafen nicht nur eine Familienzusammenführung, sondern Francisco Alan Mayoral Valenzuela schwamm auch noch allen auf und davon und siegte schließlich mit 2:48:44 Stunden. Gewertet wurden aufgrund des warmen Wassers lediglich Teilnehmer, die ohne Neopren geschwommen sind. „Das war natürlich eine ganz besondere Geschichte, die auch mir unter die Haut ging“, gibt Patrick Boche zu. „Vor allem, weil der Vater auch noch unter die Top10 schwamm.“