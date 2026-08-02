Ein Mexikaner schwimmt im Bodensee allen davon

Viel besser und internationaler hätte zum zehnten Geburtstag der Austragung des Langstreckenschwimmens zwischen Friedrichshafen und Romanshorn des Vereins Bodensee Openwater kaum sein können: Mit 116 Starterinnen und Starter gab es einen neuen Teilnehmerrekord, die die elf Kilometer lange Strecke frühmorgens von der deutschen Seite aus auf sich genommen haben.
Die längste Anreise hatte dabei mit Sicherheit Frank Mayoral aus dem mexikanischen Monterrey. „Seine Kinder leben in Deutschland, sind Schwimmer und haben sich zu diesem Rennen angemeldet“, erzählt Organisator Patrick Boche. „Als das der Vater mitbekommen hat, hat er kurzerhand mit seiner Frau einen Flug gebucht und sich ebenfalls angemeldet.“
Übersee-Reise rentiert sich mehrfach
Der Trip über den Ozean hat sich gleich mehrfach gelohnt, denn es gab in Friedrichshafen nicht nur eine Familienzusammenführung, sondern Francisco Alan Mayoral Valenzuela schwamm auch noch allen auf und davon und siegte schließlich mit 2:48:44 Stunden. Gewertet wurden aufgrund des warmen Wassers lediglich Teilnehmer, die ohne Neopren geschwommen sind. „Das war natürlich eine ganz besondere Geschichte, die auch mir unter die Haut ging“, gibt Patrick Boche zu. „Vor allem, weil der Vater auch noch unter die Top10 schwamm.“
Junge Damen dominieren
Bei den Damen wurde bewiesen, dass ausdauerndes und schnelles Schwimmen nicht unbedingt etwas mit einem gewissen Alter und Erfahrung zu tun hat, denn mit Lale Präger siegte eine erst 17 Jahre alte Erfurterin, die in 2:50:17 nur eineinhalb Minuten nach dem schnellsten Mann Romanshorn erreichte. „Ich war absolut beeindruckt, wie schnell die Mädels waren“ so der Organisator. „Vor allem, weil auch die Dritte, Johanna Hörsch aus Weimar Jahrgang 2009 war.“
Olympia-Schwimmer als Coach dabei
Und dann gab es sogar noch olympisches Flair. Als Trainer vor Ort war Andreas Behrend, der seine Frau coachte. Der 62-Jährige gehörte in den frühen 1980er Jahren zu den besten Schwimmern der Welt und war 1984 gemeinsam mit dem späteren Olympiasieger Michael Groß im Finale über 100 Meter Schmetterling. Andreas Behrend wurde damals in Los Angeles Siebter. Mit der 4x100 Meter Staffel schrammte er als Vierter ganz knapp an einer Medaille vorbei.
Zufriedener Organisator
Patrick Boche war mit dem Verlauf hochzufrieden. „Wir sind in Friedrichshafen in aller Früh bei bedecktem Himmel und relativem Wellengang gestartet“, sagt er. „Auf dem See wurde das Wetter immer besser, und als die Schwimmerinnen und Schwimmer ins Ziel kamen, hat dann bereits die Sonne geschienen.“ Er lobte vor allem die Kooperation mit den Schwimmbädern in Friedrichshafen und Romanshorn. „Die Schweizer legten sich richtig ins Zeug, um die Teilnehmer am Schweizer Nationalfeiertag gebührend zu empfangen“, sagte Boche.
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