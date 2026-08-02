Wie können Brot, Butter und Co. billiger werden?

Also mehr Kosten für Ihr Unternehmen als Ersparnis für Haushalte?

Es werden acht Euro Ersparnis pro Monat kolportiert. Ich glaube, dass es sogar mehr ist, weil sich momentan die Preise gesenkt haben. Aber ich fahre täglich bei einer Tankstelle vorbei: Diese acht Euro sind schnell verpufft durch die steigenden Spritpreise.

An welchen Schrauben müsste man drehen, damit Butter, Brot und Co. günstiger werden?

Die Preise unterliegen globalen Entwicklungen. Was wir in der Energiekrise 2022 und 2023 gelernt haben: Energie ist der große Hebel. Wenn sich die Energiekosten erhöhen, fließt das in alle Stufen der Produktion hinein.