David Beckham hielt wohl bizarre Hochzeitsrede

Ein neues Buch enthüllt pikante Details zum Streit bei den Beckhams. Im Mittelpunkt steht die Hochzeit von Brooklyn Beckham (27) und Nicola Peltz (31). David Beckham hielt offenbar eine bizarre Rede und beim Hochzeits-Brunch „fühlte es sich an, wie an einem Tatort.“
Ein neues Buch enthüllt jetzt brisante Details über den Zoff zwischen Brooklyn und seinen Eltern David (51) und Victoria (52) Beckham. Besonders die Hochzeit mit Nicola Peltz im April 2022 soll die Stimmung bis zum Gefrierpunkt gesenkt haben. Mitte August erscheint das Enthüllungsbuch der Autorin Alison Boshoff, die „Daily Mail“ hat schon jetzt erste Auszüge daraus veröffentlicht.
Ein Auslöser für das frostige Klima auf der Hochzeit in Palm Beach in Florida soll laut Boshoff eine Rede von David Beckham gewesen sein. Der Ex-Fußballstar soll eine extrem lange Lobrede auf seinen Sohn Brooklyn gehalten haben – „obwohl er zu diesem Zeitpunkt eigentlich seit drei Monaten nicht mehr mit seinem ältesten Sohn gesprochen hatte“, zitiert die „Bild“-Zeitung aus dem Vorabbericht.
David habe „länger als jeder andere Redner“ gesprochen und dabei nur die schönen Erinnerungen aufleben lassen. Braut Nicola soll David in seiner Ansprache aber mit keinem Wort erwähnt haben.
„An einem Tag, an dem es üblich ist, die Braut zu preisen, tat David dies nicht“, kritisiert Boshoff in ihrem Buch. Auch bei den Gästen kam die Rede wohl nicht gut an. „Es war einer der seltsamsten Momente des Tages. Es wirkte fast so, als würde David Brooklyn heiraten“, sagte ein Gast zu Boshoff.
Auch am Tag darauf war die Stimmung nicht besser. Beim Brunch auf dem Anwesen von Nicolas Eltern in Palm Beach war es, „als wäre jemand gestorben“, beschreibt es ein Gast in Boshoffs Buch. „Es fühlte sich an, wie an einem Tatort“, zog der Insider einen schaudererregenden Vergleich.
Geheimer Schutz vor dem bösen Blick
Auch Nicolas Brautkleid hat es ins Enthüllungsbuch geschafft. Ihre Mutter ließ nämlich heimlich einen Talisman gegen „den bösen Blick“ in das Kleid ihrer Tochter einnähen – ein Amulett mit blauem Faden als Schutz. Denn schon lange vor der Hochzeit soll es bei den Beckhams gekracht haben. Die Beziehung von Brooklyn zu seinen Eltern sei „aufgrund von Spannungen mit seiner Verlobten Nicola“ stark belastet gewesen sein.
Anfang des Jahres hatte Brooklyn seinen Eltern in einem Beitrag auf Instagram unter anderem langjährige Kontrolle und Sabotage seiner Ehe mit Nicola vorgeworfen. Er erklärte damals, dass er keine Versöhnung mit seiner Familie wolle.
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