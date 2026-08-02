David Beckham hielt wohl bizarre Hochzeitsrede

Geheimer Schutz vor dem bösen Blick

Auch Nicolas Brautkleid hat es ins Enthüllungsbuch geschafft. Ihre Mutter ließ nämlich heimlich einen Talisman gegen „den bösen Blick“ in das Kleid ihrer Tochter einnähen – ein Amulett mit blauem Faden als Schutz. Denn schon lange vor der Hochzeit soll es bei den Beckhams gekracht haben. Die Beziehung von Brooklyn zu seinen Eltern sei „aufgrund von Spannungen mit seiner Verlobten Nicola“ stark belastet gewesen sein.