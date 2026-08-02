„Bei dem Song kämpfe ich immer mit den Tränen“

„Krone“: War es für Sie immer klar, dass Sie Sänger werden?

Alexander Eder: Ich wollte zuerst Schauspieler werden, dann habe ich Pop- und Jazzgesang studiert. Zeitgleich war ich bei The Voice of Germany. Dort hat mir jemand eine andere Gesangstechnik gezeigt – eine kraftvolle, energetische Methode, als würde man die Stimme durch einen Gitarrenverstärker jagen. Das hat mir gefallen. Ich hab’ dann viel geübt und die ersten Schritte ins Musikbusiness gemacht.