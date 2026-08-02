Elf Reisende verbannt
Streit beim Check-in endete in Massenschlägerei
Zwei Gruppen von Reisenden am Nürnberger Flughafen haben sich in der Warteschlange eines Check-in-Schalters eine Massenschlägerei geliefert. Elf Beteiligte wurden daraufhin von ihrem Flug ausgeschlossen.
„Unstimmigkeiten um den Anstellplatz“ hätten den Streit ausgelöst, teilte die Polizei mit.
Streit unter Türken
Zunächst schlug ein 29-jähriger Türke einem 43-jährigen Landsmann ins Gesicht, schließlich kam es zur Schlägerei, an der circa 20 Personen beteiligt gewesen waren. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Elf der beteiligten Personen wurden von ihrem ursprünglich angestrebten Flug ausgeschlossen.“
Die Beamten stellten die Personalien fest und sicherten Videoaufnahmen. Ein Rettungswagen sei zwar vor Ort gewesen, jedoch habe niemand ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, die Polizei ermittelt nun wegen der Beteiligung an Körperverletzungsdelikten.
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