Alko-Lenker rettet sich selbst aus sinkendem Pkw

Ein Auto stürzte am Samstagabend zwischen Zell am See und Bruck in die Salzach und versank. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und ans Ufer retten. Einsatzkräfte sicherten den Pkw gegen die Strömung und bargen ihn mit Kran und Seilwinde.
Ein Auto ist am Samstagabend zwischen Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße in die Salzach gestürzt und vollständig versunken. Ein 45-jähriger Pole kam von der Fahrbahn ab, konnte sich aber selbst aus dem Pkw befreien und ans Ufer retten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lag das Fahrzeug bereits komplett unter Wasser.
Weil die Strömung den Wagen hätte abtreiben können, sicherten Wasserrettung, Feuerwehr und Arbeiter-Samariter-Bund den Pkw. Ein Einsatztaucher stieg in die Salzach, um weitere Sicherungen und Anschlagmittel anzubringen. Danach wurde das Auto mit Seilwinde und Kranfahrzeug aus dem Fluss gezogen.
Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Feuerwehr und Wasserrettung führten die Fahrzeugbergung durch. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
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