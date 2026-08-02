Alko-Lenker rettet sich selbst aus sinkendem Pkw

Ein Auto ist am Samstagabend zwischen Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße in die Salzach gestürzt und vollständig versunken. Ein 45-jähriger Pole kam von der Fahrbahn ab, konnte sich aber selbst aus dem Pkw befreien und ans Ufer retten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lag das Fahrzeug bereits komplett unter Wasser.