Auto plötzlich in Flammen: Rätsel um die Ursache

Feueralarm am späten Samstagabend in Axams im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein auf einem Schotterparkplatz abgestelltes Auto ging plötzlich in Flammen auf und brannte komplett aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ursache ist derzeit noch völlig unklar.
Schauplatz des Fahrzeugbrandes war ein Schotterparkplatz im Bereich der Olympiastraße/Knappen. Gegen 22 Uhr geriet dort plötzlich ein abgestelltes Auto in Brand. Warum, ist derzeit noch völlig unklar.
Fahrzeug stand in Vollbrand
Als die alarmierte Polizeistreife am Einsatzort eintraf, befanden sich die Fahrzeugbesitzerin sowie die Anruferin, die den Brand gemeldet hatte, vor Ort. Das Auto stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.
Ermittlungen zur Brandursache
Die Freiwillige Feuerwehr Axams rückte mit rund 40 Einsatzkräften an und konnte das Feuer rasch löschen. Auch die Rettung stand im Einsatz. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.
Am Auto entstand Totalschaden. Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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