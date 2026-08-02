Intime Einblicke: Ski-Ass spricht über Baby-Pläne

Italiens große Olympia-Heldin Federica Brignone hat seltene, intime Einblicke in ihr Leben abseits der Skipisten gewährt. Dabei hat sie sowohl über ihren neuen Partner, als auch über Pläne für die Zeit nach ihrer Karriere als Ski-Profi gesprochen.
So bekannt ihre großen Erfolge im Ski-Weltcup sind, so wenig weiß die Öffentlichkeit über ihr Privatleben. Denn dieses hält Federica Brignone, Doppel-Olympiasiegerin von Cortina, bewusst vom Rampenlicht fern. In einem Interview mit dem „Corriere della Sera“ hat die 36-Jährige nun aber intime Einblicke gewährt.
Zuletzt wurde bereits ihre Beziehung mit Ex-Basketballer und Model James Mbaye publik. Über die daraus resultierenden Schlagzeilen war Brignone zunächst nicht amüsiert: „Jemand hat sich nicht um seinen eigenen Kram gekümmert, und das nervt mich auch heute noch. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt: Wenn ich mit jemandem zusammen bin, kann ich mich nicht mein Leben lang verstecken. Meine Regeln bleiben dennoch immer dieselben“.
„Werde nie ein normales Leben führen“
Und ihre Regeln sind eindeutig: „Ich bin und bleibe reserviert: Über James und mich wird keiner etwas erfahren“, stellt die Italienerin klar. Dennoch verrät sie ein paar Details über ihre Pläne für die Zeit nach der Karriere: „Mama zu werden, ist einer meiner größten Träume - im Gegensatz zu einer Hochzeit. Allerdings ist es unmöglich, Mama zu werden, solange ich noch Athletin bin.“
Zunächst möchte Brignone aber nochmal im Ski-Weltcup angreifen und stellt klar, dass es bei ihr auch nach der Karriere nicht langweilig werden wird: „Wenn ich meine Karriere mal beende, will ich auch mal reisen und andere Dinge machen. Sechs Monate hier, sechs Monate am Meer, um andere Extremsportarten zu machen. Ich werde nie ein normales Leben führen.“
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