Intime Einblicke: Ski-Ass spricht über Baby-Pläne

Zuletzt wurde bereits ihre Beziehung mit Ex-Basketballer und Model James Mbaye publik. Über die daraus resultierenden Schlagzeilen war Brignone zunächst nicht amüsiert: „Jemand hat sich nicht um seinen eigenen Kram gekümmert, und das nervt mich auch heute noch. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt: Wenn ich mit jemandem zusammen bin, kann ich mich nicht mein Leben lang verstecken. Meine Regeln bleiben dennoch immer dieselben“.