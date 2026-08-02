Es muss nicht gleich der Jakobsweg in Spanien sein

Wohin des Weges? Das mag sich kürzlich der eine oder andere beim Anblick einer 50-köpfigen Wandergruppe gedacht haben, die von Innsbruck Richtung Wipptal marschierte. Es waren Pilger, die den neuen Pilgerweg „Via Laudato si’“ zwischen dem Haus der Begegnung in Innsbruck und St. Michael in Matrei erkundeten. „Zu Fuß unterwegs sein, verlangsamt das übliche Tempo und schult die Aufmerksamkeit für die Schöpfung“, formulierte es Innsbrucks Bischof Hermann Glettler bei der Eröffnung des Pfades.