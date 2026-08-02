Tierischer Talk: Das will mir mein Viecherl sagen!

Zwei Millionen Katzen und über 800.000 Hunde leben in Österreich und sind aus ihren Familien nicht mehr wegzudenken. Und kaum zu glauben – unsere Fellnasen sprechen ihre eigene Sprache! Die feinen Signale richtig zu verstehen, ist der Schlüssel zu einer engen Beziehung zum eigenen Tier.
Ein wedelnder Schwanz bedeutet nicht immer Freude, lautes Schnurren nicht automatisch Wohlbefinden. Wer glaubt, sein Tier sei einfach nur stur, frech oder verhaltensoriginell, irrt leider oft. Hinter fast jeder Geste, jeder Körperhaltung und jedem Laut steckt eine klare Botschaft. Unsere Haustiere versuchen täglich, uns zu zeigen, wie sie sich fühlen, was sie brauchen oder was sie beschäftigt.
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