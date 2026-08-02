So will Infantino Beziehungen zu Verbänden glätten

Der FIFA-Präsident sieht sich nach seinem krachend gescheiterten Investorendeal mit scharfer Kritik aus diversen Lagern und Rücktrittsforderungen konfrontiert. Ob der Widerstand bereits eine kritische Masse erreicht hat, bleibt abzuwarten. Die britische „Times“ berichtete am Wochenende, dass sich der umstrittene Chef des Fußball-Weltverbandes einer außerordentlichen Sitzung des FIFA-Rats stellen könnte, auf der er zum Rücktritt aufgefordert werden solle.