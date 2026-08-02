Urlauberverkehr sorgte für Staus und Behinderungen

Der Sommerreiseverkehr machte auch am Sonntag vor Tirol nicht halt. Besonders auf den klassischen Nord-Süd-Verbindungen wie Fernpass oder A13 Brennerautobahn kam es seit den frühen Morgenstunden zu teils erheblichen Verzögerungen und kilometerlangen Staus.
Tausende Urlauber machten sich auch am Sonntag auf den Weg in Richtung Süden oder zurück nach Hause. Das machte sich insbesondere auf den Tiroler Hauptverkehrsrouten Inntalautobahn (A12), Brennerautobahn (A13) und Fernpassstraße (B179) bemerkbar.
Staus und Blockabfertigung
Der ÖAMTC meldete etwa Verzögerungen und stockenden Verkehr entlang der A13 und im Baustellenbereich bei Innsbruck-Süd. Die B179 war im Laufe des Tages im gesamten Verlauf überlastet. „Kilometerlange Staus wurden abschnittsweise zwischen Reutte-Süd und Nassereith verzeichnet“, so der Mobilitätsclub. Vor dem Lermooser Tunnel wurde der Verkehr auch am Nachmittag noch nur blockweise abgefertigt.
Einiges los war auch auf der B177 Seefelder Straße. Beim Umfahrungstunnel bei Scharnitz gab es ebenfalls eine Blockabfertigung. Dichter Reiseverkehr herrschte abschnittsweise auch auf der A12 – etwa beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden.
Staureich in den August
Das erste Augustwochenende ist traditionell sehr staureich. Grund ist die Kombination aus Ferienbeginn in mehreren deutschen Bundesländern, Rückreiseverkehr und zahlreichen Baustellen.
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