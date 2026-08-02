Urlauberverkehr sorgte für Staus und Behinderungen

Staus und Blockabfertigung

Der ÖAMTC meldete etwa Verzögerungen und stockenden Verkehr entlang der A13 und im Baustellenbereich bei Innsbruck-Süd. Die B179 war im Laufe des Tages im gesamten Verlauf überlastet. „Kilometerlange Staus wurden abschnittsweise zwischen Reutte-Süd und Nassereith verzeichnet“, so der Mobilitätsclub. Vor dem Lermooser Tunnel wurde der Verkehr auch am Nachmittag noch nur blockweise abgefertigt.