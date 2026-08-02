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EM in Varese

Konrad Hultsch rudert knapp am Podest vorbei

Sport-Mix
02.08.2026 14:14
Konrad Hultsch
Konrad Hultsch(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Oberösterreicher Konrad Hultsch hat bei der Ruder-EM in Varese im Leichtgewichts-Einer die Bronzemedaille knapp verpasst.

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Der 25-Jährige lag am Sonntag im A-Finale eine halbe Sekunde hinter dem drittplatzierten Ukrainer Igor Chmara.

Im Doppel-Zweier landeten Laura Swoboda/Lara Tiefenthaler im B-Finale auf Rang zwei. Julian Schöberl wurde im C-Finale der schweren Einer Fünfter.

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