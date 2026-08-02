„Der Kompass in meinem Leben ist die Liebe“

Sie singt, was viele fühlen: Ina Regen begeistert mit ehrlichen Texten, poetischen Liedern und einer Stimme, die unter die Haut geht. Die Oberösterreicherin gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen des Landes. Und sie legt viel Wert auf Unabhängigkeit: Vor drei Jahren gründete sie darum ihr eigenes Label – mit der „Krone“ zieht sie Bilanz.
„Krone“: Ich habe das Gefühl, Live-Erlebnisse sind voll im Trend. Wie erleben Sie die Musikbranche?
Ina Regen: Ich erlebe sie differenzierter. Wenn Taylor Swift ein Konzert ankündigt, sind die Leute bereit, 500 Euro für ein Konzertticket und weitere 500 Euro fürs Reisen auszugeben. Ich bin im Austausch mit Newcomerinnen – da ist es anders. Die tun sich schwer, ihre Konzerte zu verkaufen. Ich bin irgendwo in der Mitte. Und: Ich habe den Eindruck, es war schon einmal leichter zu touren, zumindest aus künstlerischer Perspektive. Die Kosten steigen seit Corona rapide, nicht zuletzt wegen der Spritpreise und eines Mangels an Technikpersonal.
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