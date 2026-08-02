„Der Kompass in meinem Leben ist die Liebe“

„Krone“: Ich habe das Gefühl, Live-Erlebnisse sind voll im Trend. Wie erleben Sie die Musikbranche?

Ina Regen: Ich erlebe sie differenzierter. Wenn Taylor Swift ein Konzert ankündigt, sind die Leute bereit, 500 Euro für ein Konzertticket und weitere 500 Euro fürs Reisen auszugeben. Ich bin im Austausch mit Newcomerinnen – da ist es anders. Die tun sich schwer, ihre Konzerte zu verkaufen. Ich bin irgendwo in der Mitte. Und: Ich habe den Eindruck, es war schon einmal leichter zu touren, zumindest aus künstlerischer Perspektive. Die Kosten steigen seit Corona rapide, nicht zuletzt wegen der Spritpreise und eines Mangels an Technikpersonal.