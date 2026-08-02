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Svoboda im Interview

„Ein noch kürzerer Urlaub wäre mir lieber gewesen“

Fußball International
02.08.2026 12:30
1,95-m-Mann Svoboda beim Spaziergang in Wien.
1,95-m-Mann Svoboda beim Spaziergang in Wien.(Bild: Brighton)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Michael Svoboda ist einer von nur drei Österreichern in der Premier League und gastiert aktuell mit seinem Klub Brighton in Wien. Die „Krone“ traf den 27-Jährigen zum Interview und plauderte mit ihm über seinen Wechsel von Italien nach England, seine persönlichen Stärken und die WM.

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Mehr als 30 Betreuer, drei Securitys, die den Klub ständig begleiten. Bei 37 Grad schwitzen die Stars von Brighton zur Mittagszeit auf zwei perfekten Plätzen in der Seestadt Aspern, der Heimat des Nationalteams. Mittendrin Verteidiger Michael Svoboda (27), der nur wenige Kilometer entfernt aufwuchs.

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