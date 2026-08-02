„Ein noch kürzerer Urlaub wäre mir lieber gewesen“

Michael Svoboda ist einer von nur drei Österreichern in der Premier League und gastiert aktuell mit seinem Klub Brighton in Wien. Die „Krone“ traf den 27-Jährigen zum Interview und plauderte mit ihm über seinen Wechsel von Italien nach England, seine persönlichen Stärken und die WM.
Mehr als 30 Betreuer, drei Securitys, die den Klub ständig begleiten. Bei 37 Grad schwitzen die Stars von Brighton zur Mittagszeit auf zwei perfekten Plätzen in der Seestadt Aspern, der Heimat des Nationalteams. Mittendrin Verteidiger Michael Svoboda (27), der nur wenige Kilometer entfernt aufwuchs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.