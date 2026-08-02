SPÖ-Minister: Sonnige Urlaubsgrüße aus Italien

Auch die heimischen Spitzenpolitiker nutzen die Sommermonate für etwas Erholung. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) etwa weil aktuell in Italien.
Hanke posiert in weißer kurzer Short und mit hellblauem Shirt auf seinem Hotelbalkon im italienischen Badeort Jesolo mit Blick auf Strand und Meer. „Ein Italienwochenende wie früher – Sonne, Meer und ein bisschen Dolce Vita“, schreibt der 62-Jährige auf Facebook. „Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und erholsame Tage!“, fügt Hanke hinzu.
„Italien und Österreich verbindet eine enge Freundschaft“
Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Christofer De Zotti hob der rote Minister zudem die enge Freundschaft Italiens mit Österreich hervor.
Viele heimische Politiker tanken derzeit Kraft für den bevorstehenden heißen Polit-Herbst. Zwar stehen keine Wahlen an, doch die Bundesregierung steht vor wichtigen Beschlüssen (Gesundheitsreform, Sozialhilfe neu, etc.). Einige Politiker geben in den Sozialen Medien Einblicke in ihre Urlaube, andere wiederum bevorzugen es, lieber privat zu bleiben.
Kickl in den Bergen
Herbert Kickl entspannt derzeit übrigens in den Bergen. Der FPÖ-Chef postete am Sonntag ein Video von einer Klettertour über den „Traumfänger“ auf die Hochalmspitze in den Hohen Tauern in Kärnten.
„Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag!“, schrieb der Freiheitliche auf Facebook seinen Followern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.