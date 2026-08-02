SPÖ-Minister: Sonnige Urlaubsgrüße aus Italien

Viele heimische Politiker tanken derzeit Kraft für den bevorstehenden heißen Polit-Herbst. Zwar stehen keine Wahlen an, doch die Bundesregierung steht vor wichtigen Beschlüssen (Gesundheitsreform, Sozialhilfe neu, etc.). Einige Politiker geben in den Sozialen Medien Einblicke in ihre Urlaube, andere wiederum bevorzugen es, lieber privat zu bleiben.