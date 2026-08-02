Wie eine Stadt mit ihren Sparplänen baden ging

„Kein Smartphone, keine Automaten und keine Sorgen“, beschreibt eine Hainburgerin ihre Kindheitserinnerungen an die Zeit im Bergbad, das 1959 eröffnet wurde. Mit seinem Blick auf den Braunsberg und den Nationalpark Donau-Auen wurde das Freibad zum wichtigen Sommer-Treffpunkt über Generationen hinweg.