Mann lag auf Straße, von Auto überrollt – tot!

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf der Salzachtalstraße in Kuchl (Bezirk Hallein) von einem Auto überrollt und getötet worden. Der Mann war auf der Fahrbahn gelegen, ein 36-jähriger Lenker sah ihn zu spät und konnte nicht mehr bremsen.
Schockmoment in der Nacht auf Sonntag für einen Autofahrer: Ein 36-Jähriger fuhr in seinem Auto auf der Salzachtalstraße in Kuchl. Plötzlich bemerkte er einen Mann, der auf der Straße lag, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den 34-Jährigen.
Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 34-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, so die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.