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Mann lag auf Straße, von Auto überrollt – tot!

Salzburg
02.08.2026 15:24
Im beschaulichen Kuchl kam es zu dem Zwischenfall ...
Im beschaulichen Kuchl kam es zu dem Zwischenfall ...(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf der Salzachtalstraße in Kuchl (Bezirk Hallein) von einem Auto überrollt und getötet worden. Der Mann war auf der Fahrbahn gelegen, ein 36-jähriger Lenker sah ihn zu spät und konnte nicht mehr bremsen.

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Schockmoment in der Nacht auf Sonntag für einen Autofahrer: Ein 36-Jähriger fuhr in seinem Auto auf der Salzachtalstraße in Kuchl. Plötzlich bemerkte er einen Mann, der auf der Straße lag, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den 34-Jährigen.

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Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 34-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, so die Polizei.

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