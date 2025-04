Zustand europäischer Flüsse „alarmierend“

3000 Plastikpartikel pro Sekunde

Zwar ist die Mikroplastik-Belastung in diesen Flüssen den Studien zufolge weitaus niedriger als in den zehn am stärksten verschmutzten Flüssen der Welt wie Mekong, Nil und Ganges, wo die Verschmutzung bei 40 Mikroplastik-Partikeln pro Kubikmeter liegt. Wenn man jedoch die Durchflussmengen berücksichtige, „haben wir in Valence in der Rhône eine Durchflussmenge von 1000 Kubikmetern pro Sekunde“, meint der Forschungsleiter für Ökotoxikologie für Wasserlebewesen des französischen Forschungsinstituts CNRS, Jean-François Ghiglione. Dies bedeute „3000 Plastikpartikel pro Sekunde“. Das Mikroplastik gerät unter anderem durch die Nutzung von Plastikflaschen und das Waschen von Kunstfaserkleidung ins Wasser. „Die Verschmutzung findet sich in allen europäischen Flüssen“, bilanziert Ghiglione.