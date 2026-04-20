Teslas Robotaxis in zwei weiteren US-Städten

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20.04.2026 08:15
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Der Ausbau der autonomen Flotte ist ein zentraler Pfeiler von Musks Strategie, den Fokus von E-Autos auf Künstliche Intelligenz und Robotik zu verlagern.(Bild: AP/Mike Stewart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tesla weitet seinen Robotaxi-Dienst auf die texanischen Metropolen Dallas und Houston aus. Konzernchef Elon Musk bewarb den Start mit einem eigenen Beitrag auf X und rief dazu auf, den Dienst zu nutzen. Details zur Größe der Flotte oder zu den Preisen nannte Tesla zunächst nicht.

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Der Schritt folgt auf die Einführung des Dienstes in Austin im vergangenen Jahr. Dort wurden die Fahrzeuge anfangs noch von Mitarbeitern überwacht, die Tesla inzwischen abzieht. Zudem startete der Konzern einen Fahrdienst in der Region von San Francisco.

Der Ausbau der autonomen Flotte ist ein zentraler Pfeiler von Musks Strategie, den Fokus von E-Autos auf Künstliche Intelligenz und Robotik zu verlagern. Ein Großteil der Unternehmensbewertung von 1,3 Billionen Dollar hängt von diesem Geschäft ab.

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Der Markt für Robotaxis hat zuletzt an Fahrt gewonnen, da Konkurrenten wie die Alphabet-Tochter Waymo und die Amazon-Firma Zoox stark expandieren. Musk hatte eine rasche Ausweitung in den USA versprochen, frühere Prognosen für einen flächendeckenden Betrieb in mehreren Großstädten bis Ende 2025 jedoch verfehlt.

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