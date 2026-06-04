Frankreich verliert Test – Spanien 1:1 gegen Irak!

Vizeweltmeister Frankreich ist enttäuschend in seine Vorbereitung auf die Fußball-WM gestartet!
Die Franzosen mussten sich am Donnerstag in einem Testspiel in Nantes der Elfenbeinküste mit 1:2 geschlagen geben. Stürmerstar Kylian Mbappe wurde zur Pause beim Stand von 1:0 ausgewechselt.
Rayan Cherki brachte die davor neun Spiele in Folge ungeschlagenen Franzosen kurz vor der Pause in Führung (45.). Nach Seitenwechsel schlugen aber noch Guela Doue (53.) und Amad Diallo (84.) zu. Am Montag testet das Starensemble von Frankreichs Teamchef Didier Deschamps noch in Lille gegen Nordirland.
Spanien kommt gegen den Irak nicht über 1:1 hinaus
Mit Spanien vermochte auch ein weiterer Mitfavorit nicht zu überzeugen. Der Europameister musste sich in seinem letzten WM-Test auf heimischem Boden gegen den Irak mit einem 1:1 begnügen.
Gegen das Team aus Nahost war in La Coruna lediglich Ferran Torres erfolgreich (16.). Der Ausgleich für den Außenseiter gelang Marchas Doski (27.). Schweden verabschiedete sich mit einem 2:2 in Solna bei Stockholm gegen Griechenland von den eigenen Fans Richtung WM.
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