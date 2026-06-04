Dreispringer Endiorass Kingley in Rom Achter!

Ein ÖLV-Trio in Doha

Auch bei der nächsten Station der Diamond League, bei der der Dreisprung der Männer im Programm ist, beim Meeting in Doha am 19. Juni, ist Österreichs Dreisprung-Rekordler am Start. Dort erhielten zudem – dank Manager Robert Wagner – auch Enzo Diessl über 110 m Hürden und Susanne Gogl-Walli über 400 m einen Startplatz.