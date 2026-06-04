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Dreispringer Endiorass Kingley in Rom Achter!

Sport-Mix
04.06.2026 21:54
Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: James Rhodes)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Endiorass Kingley hat bei der Diamond League in Rom im Dreisprung mit 16,08 m den achten Platz belegt! Den hochklassigen Bewerb gewann Lokalmatador Andy Díaz Hernández mit 17,59.

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Der Oberösterreicher kommentierte seinen Wettkampf so: „Ich bin eigentlich gut in Form. Ich habe leider das rechte Fußgelenk bei der ersten Landung gespürt und bin daher nicht so reaktiv wie gewohnt vom Boden weggekommen.“

Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: James Rhodes)

Ein ÖLV-Trio in Doha
Auch bei der nächsten Station der Diamond League, bei der der Dreisprung der Männer im Programm ist, beim Meeting in Doha am 19. Juni, ist Österreichs Dreisprung-Rekordler am Start. Dort erhielten zudem – dank Manager Robert Wagner – auch Enzo Diessl über 110 m Hürden und Susanne Gogl-Walli über 400 m einen Startplatz.

Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: James Rhodes)

Drei ÖLV-Aktive bei einem Meeting der Diamond League – das hat‘s bisher noch nie gegeben.

Endiorass Kingley in der Diamond League:

  • 16,61 (+1,6) – 6 – Monaco – 11.07.2025
  • 16,49 (+0,2) – 6 – Zürich – 28.08.2025
  • 16,08 (-0,4) – 8 – Rom – 04.06.2026
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