Dreispringer Endiorass Kingley in Rom Achter!

Endiorass Kingley hat bei der Diamond League in Rom im Dreisprung mit 16,08 m den achten Platz belegt! Den hochklassigen Bewerb gewann Lokalmatador Andy Díaz Hernández mit 17,59.
Der Oberösterreicher kommentierte seinen Wettkampf so: „Ich bin eigentlich gut in Form. Ich habe leider das rechte Fußgelenk bei der ersten Landung gespürt und bin daher nicht so reaktiv wie gewohnt vom Boden weggekommen.“
Ein ÖLV-Trio in Doha
Auch bei der nächsten Station der Diamond League, bei der der Dreisprung der Männer im Programm ist, beim Meeting in Doha am 19. Juni, ist Österreichs Dreisprung-Rekordler am Start. Dort erhielten zudem – dank Manager Robert Wagner – auch Enzo Diessl über 110 m Hürden und Susanne Gogl-Walli über 400 m einen Startplatz.
Drei ÖLV-Aktive bei einem Meeting der Diamond League – das hat‘s bisher noch nie gegeben.
Endiorass Kingley in der Diamond League:
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