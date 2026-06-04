Manninger-Witwe rührt mit Geburtstagsbrief an Alex

„Normalerweise hättest Du heute ein Geschenk sowie je eine Karte von mir und den Buben bekommen. Normalerweise wären wir zu Deinem Geburtstag nach Italien gefahren, weil Du so gerne verreist bist“ – doch heute ist nichts normal gewesen, heute hat Emily Manninger nicht den Geburtstag ihres Alexander zusammen mit diesem feiern können!
Knapp eineinhalb Monate nach dessen tragischen Unfalltod rührt die Witwe des früheren ÖFB-Teamtorhüters Alexander Manninger mit einem Geburtstagsbrief in den Sozialen Medien zu Tränen ...
„Fühle mich schuldig, dass ich Dir kein Geschenk gekauft habe!“
„Heute wache ich neben unseren Söhnen auf und ich bin unendlich traurig. Ich fühle mich schuldig, dass ich Dir kein Geschenk gekauft habe, aber ich habe Dir eine Karte geschrieben – genau wie die Buben“, schreibt Emiliy Manninger. Und fügt an: „Alex, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr wir Dich vermissen!“
All das wegen dieses schlimmen Unfalls am 16. April, als Manninger mit seinem VW Minivan auf einem Bahnübergang in Nußdorf am Haunsberg von einer Garnitur der Salzburger Lokalbahn erfasst worden war. Und den Crash nicht überlebt hatte …
„Wünschen Dir einen wunderschönen Geburtstag im Himmel!“
„Es trifft mich jetzt erst richtig. Du warst immer für die Buben da, hast sie gefüttert, gebadet, mir geholfen, sie zu Bett zu bringen, und vor allem hast Du mit ihnen gespielt!“, so Emily Manninger ihrem zu Tränen rührenden Brief. „Wir alle wünschen Dir einen wunderschönen Geburtstag im Himmel. Ich weiß, Du spielst dort Golf und angelst anschließend ...“
„Es fühlt sich seltsam an, das hier in den sozialen Medien zu schreiben, das ist ja nie Dein Ding oder unser Ding gewesen – aber ich muss es einfach loswerden. Du wirst jede Sekunde des Tages unendlich vermisst. Hab’ einen wunderschönen Tag im Himmel, mein bester Freund und bester Papa der Welt. Bis wir uns wiedersehen, werde ich die beste Mama für unsere Buben sein.“
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