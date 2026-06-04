Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Geburtstag im Himmel“

Manninger-Witwe rührt mit Geburtstagsbrief an Alex

Fußball International
04.06.2026 22:55
Alexander Manninger
Alexander Manninger(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Normalerweise hättest Du heute ein Geschenk sowie je eine Karte von mir und den Buben bekommen. Normalerweise wären wir zu Deinem Geburtstag nach Italien gefahren, weil Du so gerne verreist bist“ – doch heute ist nichts normal gewesen, heute hat Emily Manninger nicht den Geburtstag ihres Alexander zusammen mit diesem feiern können!

0 Kommentare

Knapp eineinhalb Monate nach dessen tragischen Unfalltod rührt die Witwe des früheren ÖFB-Teamtorhüters Alexander Manninger mit einem Geburtstagsbrief in den Sozialen Medien zu Tränen ...

„Fühle mich schuldig, dass ich Dir kein Geschenk gekauft habe!“
„Heute wache ich neben unseren Söhnen auf und ich bin unendlich traurig. Ich fühle mich schuldig, dass ich Dir kein Geschenk gekauft habe, aber ich habe Dir eine Karte geschrieben – genau wie die Buben“, schreibt Emiliy Manninger. Und fügt an: „Alex, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr wir Dich vermissen!“

Lesen Sie auch:
Tödliche Kollision
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
16.04.2026
Krone Plus Logo
Ex-ÖFB-Tormann tot
Helfer kämpften vergeblich um Manningers Leben
16.04.2026

All das wegen dieses schlimmen Unfalls am 16. April, als Manninger mit seinem VW Minivan auf einem Bahnübergang in Nußdorf am Haunsberg von einer Garnitur der Salzburger Lokalbahn erfasst worden war. Und den Crash nicht überlebt hatte …

Lesen Sie auch:
Das ÖFB-Team hielt eine Schweigeminute für den verstorbenen Alexander Manninger ab.
Bei Schweigeminute
Emotionaler Manninger-Abschied bei ÖFB-Testspiel
01.06.2026
Seine letzte Reise
Die Welt nahm Abschied von Alexander Manninger
28.04.2026

„Wünschen Dir einen wunderschönen Geburtstag im Himmel!“
„Es trifft mich jetzt erst richtig. Du warst immer für die Buben da, hast sie gefüttert, gebadet, mir geholfen, sie zu Bett zu bringen, und vor allem hast Du mit ihnen gespielt!“, so Emily Manninger ihrem zu Tränen rührenden Brief. „Wir alle wünschen Dir einen wunderschönen Geburtstag im Himmel. Ich weiß, Du spielst dort Golf und angelst anschließend ...“

„Es fühlt sich seltsam an, das hier in den sozialen Medien zu schreiben, das ist ja nie Dein Ding oder unser Ding gewesen – aber ich muss es einfach loswerden. Du wirst jede Sekunde des Tages unendlich vermisst. Hab’ einen wunderschönen Tag im Himmel, mein bester Freund und bester Papa der Welt. Bis wir uns wiedersehen, werde ich die beste Mama für unsere Buben sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
04.06.2026 22:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
87.246 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
79.398 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
68.613 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1271 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1214 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1203 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Fußball International
Fußball-WM
Visum genehmigt – Schweizer Embolo darf einreisen!
Aktion scharf bei WM
FIFA verbietet Vuvuzelas und Pfeifen für Besucher
„Geburtstag im Himmel“
Manninger-Witwe rührt mit Geburtstagsbrief an Alex
Vor Fußball-WM
ÖFB-Team nach Elf-Stunden-Flug in Los Angeles!
Nachfolger von Slot
Liverpool holt Bournemouths Iraola als Chefcoach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf