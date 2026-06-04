Manninger-Witwe rührt mit Geburtstagsbrief an Alex

„Fühle mich schuldig, dass ich Dir kein Geschenk gekauft habe!“

„Heute wache ich neben unseren Söhnen auf und ich bin unendlich traurig. Ich fühle mich schuldig, dass ich Dir kein Geschenk gekauft habe, aber ich habe Dir eine Karte geschrieben – genau wie die Buben“, schreibt Emiliy Manninger. Und fügt an: „Alex, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr wir Dich vermissen!“