Ausverkauftes Nena-Konzert in Deutschland abgesagt

„Es werden sehr starke Sturmböen erwartet und der Veranstalter hält das Risiko für zu hoch“, postete die Sängerin auf Instagram. „Es tut mir sehr leid, ich habe mich sehr auf die Show gefreut.“ Eine Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn forderte der Veranstalter Undercover die Gäste online auf, den Braunschweiger Lokpark zu verlassen.