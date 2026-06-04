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Schlimme Sturmböen

Ausverkauftes Nena-Konzert in Deutschland abgesagt

Society International
04.06.2026 22:51
Nena zählt mit weltweit 25 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern der ...
Nena zählt mit weltweit 25 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern der deutschen Musikgeschichte.(Bild: Hendrik Schmidt / dpa / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Konzert der Sängerin Nena („99 Luftballons“) in der deutschen Stadt Braunschweig ist wegen eines aufziehenden Unwetters abgesagt worden.

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„Es werden sehr starke Sturmböen erwartet und der Veranstalter hält das Risiko für zu hoch“, postete die Sängerin auf Instagram. „Es tut mir sehr leid, ich habe mich sehr auf die Show gefreut.“ Eine Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn forderte der Veranstalter Undercover die Gäste online auf, den Braunschweiger Lokpark zu verlassen. 

„Falls ihr vor Ort seid, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals und nehmt aufeinander Rücksicht“, schrieb Nena auf Instagram. Das Management der Sängerin war zunächst nicht für ein Statement zu erreichen.

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Die Open-Air-Show war ausverkauft. Am Freitag soll bekanntgegeben werden, was mit den Tickets passiert. Erst am vergangenen Freitag musste dort ein Konzert der Band „Sportfreunde Stiller“ abgebrochen werden.

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