Vier Kälber aus steilem Gelände gerettet

Tierischer Rettungseinsatz für die Feuerwehr und die Bergrettung in Viehhofen: Vier Kälber waren im steilen Gelände gefangen und konnten nicht mehr vor und zurück. Alle Tiere konnten ausgeflogen werden.
Dramatische Szenen Mittwochabend in Viehhofen: Vier Kälber saßen im steilen Gelände fest. Der zuständige Tierarzt rief einen Transporthubschrauber. Aufgabe der örtlichen Feuerwehr war es, die Tiere zu lokalisieren und für den Flug vorzubereiten. Schließlich wurde auch noch die Bergrettung alarmiert, um die Einsatzkräfte im Gelände zu sichern.
Aufgrund des dichten Strauchbewuchses in dem Bereich forderten die Retter dann noch das Einsatzleitfahrzeug mit der Wärmebilddrohne an. Sie kam dann aber nicht mehr zum Einsatz.
Die Kälber waren erschöpft, eines davon verletzt. Sie konnten aber alle ausgeflogen werden. Von der Feuerwehr waren 23 Kräfte im Einsatz, von der Bergrettung 13 Mann.
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