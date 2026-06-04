Vier Kälber aus steilem Gelände gerettet

Dramatische Szenen Mittwochabend in Viehhofen: Vier Kälber saßen im steilen Gelände fest. Der zuständige Tierarzt rief einen Transporthubschrauber. Aufgabe der örtlichen Feuerwehr war es, die Tiere zu lokalisieren und für den Flug vorzubereiten. Schließlich wurde auch noch die Bergrettung alarmiert, um die Einsatzkräfte im Gelände zu sichern.