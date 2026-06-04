Liverpool holt Bournemouths Iraola als Chefcoach

Der neue Liverpool-Trainer heißt wie erwartet Andoni Iraola! Der bisherige Coach des Liga-Rivalen Bournemouth folgt dem Niederländer Arne Slot, von dem sich die „Reds“ ein Jahr nach dem Meistertitel getrennt hatten …
Iraola hatte Bournemouth in der abgelaufenen Premier-League-Saison zu Platz sechs und damit zum besten Abschneiden der Klubgeschichte geführt. Der 43-jährige Baske hatte vor seiner Zusage an Liverpool auch als Trainerkandidat bei der AC Milan gegolten.
„Liverpool ist Liverpool“
„Es braucht nicht viele Dinge, um sich von Liverpool angezogen zu fühlen“, erklärte Iraola in einer Stellungnahme des Klubs. „Liverpool ist Liverpool.“
Die „Reds“ sind mit 20 Meisterschaften gleichauf mit Manchester United englischer Rekordmeister. In der vergangenen Saison reichte es für den Traditionsclub aber nur zu Liga-Endrang fünf. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner Paris Saint-Germain Endstation.
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