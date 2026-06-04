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Visum genehmigt – Schweizer Embolo darf einreisen!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.06.2026 23:25
Jetzt darf sich Breel Embolo freuen ...
Jetzt darf sich Breel Embolo freuen ...(Bild: AFP/ENNIO LEANZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Breel Embolo und die Schweizer Nationalmannschaft haben am Donnerstagabend aufatmen können! Das Visum des Stürmers wurde von den US-Behörden bewilligt, wie der Schweizer Verband mitteilte …

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Der 29-Jährige werde am Freitag zur Fußball-WM in die Vereinigten Staaten reisen und dort mit einigen Tagen Verspätung zum Team stoßen, hieß es weiters. Seit dem Abflug der Mannschaft nach Kalifornien am Dienstag hatte Embolo in der Schweiz ausharren müssen.

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Dringlichen Visum-Antrag eingereicht
Seine elektronische Reisegenehmigung (ESTA) war kurz vor der Abreise ungültig geworden, weshalb ihm die Einreise in die USA zunächst verwehrt blieb.

Der Stürmer der AS Monaco hatte daraufhin am Mittwoch bei der US-Botschaft in Bern einen dringlichen Visum-Antrag eingereicht. Embolo legte die geforderten Unterlagen vor, darunter auch Dokumente zu einer Verurteilung aus dem Jahr 2018.

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