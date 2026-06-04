Visum genehmigt – Schweizer Embolo darf einreisen!

Breel Embolo und die Schweizer Nationalmannschaft haben am Donnerstagabend aufatmen können! Das Visum des Stürmers wurde von den US-Behörden bewilligt, wie der Schweizer Verband mitteilte …
Der 29-Jährige werde am Freitag zur Fußball-WM in die Vereinigten Staaten reisen und dort mit einigen Tagen Verspätung zum Team stoßen, hieß es weiters. Seit dem Abflug der Mannschaft nach Kalifornien am Dienstag hatte Embolo in der Schweiz ausharren müssen.
Dringlichen Visum-Antrag eingereicht
Seine elektronische Reisegenehmigung (ESTA) war kurz vor der Abreise ungültig geworden, weshalb ihm die Einreise in die USA zunächst verwehrt blieb.
Der Stürmer der AS Monaco hatte daraufhin am Mittwoch bei der US-Botschaft in Bern einen dringlichen Visum-Antrag eingereicht. Embolo legte die geforderten Unterlagen vor, darunter auch Dokumente zu einer Verurteilung aus dem Jahr 2018.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.