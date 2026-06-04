„Türkisch für Anfänger“-Star stirbt mit 49 Jahren

Schauspielerin Lea van Acken schrieb: „Wir werden dich so vermissen, Axel, du schöne Seele.“ Annika Ernst, ebenfalls Schauspielerin, meinte: „Ich hoffe, dass seine Leichtigkeit und Weisheit ihm in den letzten schweren Zeiten geholfen haben.“ Schauspieler Christian Kahrmann zeigte sich erschüttert: „Nein! Das darf nicht sein ... Was für ein feiner Kerl. Gute Reise, mein Freund ...“ Auch Schauspielerin Judith Hoersch verabschiedete sich mit bewegenden Worten: „Ich muss weinen und wünsche seinen Nächsten, also auch dir, liebe Laura, und seiner Familie nun Liebe und Halt in dieser schweren Zeit. Und dir, Axel, eine gute Reise und tiefen Frieden.“