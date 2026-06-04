„Türkisch für Anfänger“-Star stirbt mit 49 Jahren

Der aus der erfolgreichen ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ bekannte Künstler Axel Schreiber ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben.
„Nach langer schwerer Krebserkrankung“ sei der Darsteller am 3. Juni aus dem Leben geschieden, bestätigte seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und „Focus“ berichtet.
„Es ist ganz, ganz traurig“, sagte Sanna Hübchen, Mitinhaberin der Agentur. Bei Instagram veröffentlichten Regisseurin Laura Fischer und die Agentur einen emotionalen Post: „Du warst für uns nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender“.
Weiter hieß es dort: „Hier in unserer Welt hast du dir definitiv ein Denkmal gebaut; in deinen Filmen, Serien, mit deinen Gemälden und mit uns – deinen Mitreisenden. Du hast uns immer wieder zum Lachen, Fühlen und Weinen gebracht – Axel, du hast unser Leben bereichert!“
Emotionale Reaktionen
Schreibers letzter Wunsch sei „tiefer Frieden“ gewesen, schreiben seine Agentinnen und die Freundin weiter. Unter ihrem Post gab es zahlreiche Beileidsbekundungen. Auch zahlreiche Kollegen meldeten sich zu Wort. „Türkisch für Anfänger“-Kollegin Josefine Preuß schrieb, sie sei unfassbar traurig: „Werde dich als Mensch, Freund und Kollege niemals vergessen. Danke für dich! Ruhe in Frieden, mein ,Axeli‘ ...“
Schauspielerin Lea van Acken schrieb: „Wir werden dich so vermissen, Axel, du schöne Seele.“ Annika Ernst, ebenfalls Schauspielerin, meinte: „Ich hoffe, dass seine Leichtigkeit und Weisheit ihm in den letzten schweren Zeiten geholfen haben.“ Schauspieler Christian Kahrmann zeigte sich erschüttert: „Nein! Das darf nicht sein ... Was für ein feiner Kerl. Gute Reise, mein Freund ...“ Auch Schauspielerin Judith Hoersch verabschiedete sich mit bewegenden Worten: „Ich muss weinen und wünsche seinen Nächsten, also auch dir, liebe Laura, und seiner Familie nun Liebe und Halt in dieser schweren Zeit. Und dir, Axel, eine gute Reise und tiefen Frieden.“
Auch für Tatort vor der Kamera
Der im brandenburgischen Lübben geborene Schreiber wurde vor allem durch die Serie „Türkisch für Anfänger“ (2006-2008) an der Seite von Preuß und Elyas M‘Barek bekannt. Dort spielte er Axel Mende, der zeitweise mit der Protagonistin Lena (Preuß) zusammen war. 2006 wurde „Türkisch für Anfänger“ mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.
Im Laufe seiner Karriere wirkte Schreiber auch an anderen Produktionen für Film und Fernsehen mit, zum Beispiel „Soko Leipzig“ oder im „Tatort“. Im Jahr 2024 stand er für den deutschen Film „Für immer Freibad“ von Laura Fischer vor der Kamera, der im August vergangenen Jahres im ZDF ausgestrahlt wurde. 2025 stand Schreiber noch für „In aller Freundschaft“ vor der Kamera.
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