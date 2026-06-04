FIFA verbietet Vuvuzelas und Pfeifen für Besucher

Vuvuzelas werden bei der Fußball-WM in Nordamerika in den Stadien nicht zu hören sein!
Die langen Plastiktröten, die bei der WM 2010 in Südafrika mit ihrem ohrenbetäubenden Lärm viel Aufmerksamkeit erregt hatten, sind laut FIFA ebenso verboten wie andere besonders laute Fanartikel, darunter Pfeifen.
Auch Laserpointer und ähnliche Geräte sind laut den Stadionverhaltensregeln, die der Fußball-Weltverband erlassen hat, beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nicht zulässig.
Fans können am Einlass gehindert werden
Aus Sicherheitsgründen seien auch wiederbefüllbare Wasserflaschen in den WM-Arenen verboten, hieß es von der FIFA. Fans, die die Verhaltensregeln nicht beachten, können laut „Code of Conduct“ am Einlass gehindert oder des Stadions verwiesen werden.
Das erste WM-Turnier mit 48 Teams beginnt am nächsten Donnerstag (11. Juni) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika.
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